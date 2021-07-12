АвтоВАЗ приостановил производство из-за недостатка деталей

Работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти приостановил концерн АвтоВАЗ. Причиной стал дефицит компонентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что три из пяти дней простоя объявят отпускными, перенесёнными с декабря. Ещё два дня будут оплачены в размере 2/3 средней зарплаты.

При этом завод «Lada Ижевск», использующий в производстве автомобилей Lada Vesta другие компоненты, продолжит работу. Также будут работать по особому графику некоторые подразделения по производству автомобильных компонентов в Тольятти, дабы обеспечить поставки в Ижевск и другим клиентам.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны был вынужден останавливать конвейер шесть раз.

Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится.