АвтоВАЗ приостановил производство из-за недостатка деталей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:49, 23 августа 2021
Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press
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Работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти приостановил концерн АвтоВАЗ. Причиной стал дефицит компонентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, — говорится в сообщении компании.
В пресс-службе уточнили, что три из пяти дней простоя объявят отпускными, перенесёнными с декабря. Ещё два дня будут оплачены в размере 2/3 средней зарплаты.
При этом завод «Lada Ижевск», использующий в производстве автомобилей Lada Vesta другие компоненты, продолжит работу. Также будут работать по особому графику некоторые подразделения по производству автомобильных компонентов в Тольятти, дабы обеспечить поставки в Ижевск и другим клиентам.
Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны был вынужден останавливать конвейер шесть раз.
Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится.