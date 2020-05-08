Над Красной площадью в Москве прошёл воздушный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В авиапараде приняли участие в общей сложности 75 летательных аппаратов. Первой пролёт над небом столицы совершила группа вертолётов, в состав которой вошли один Ми-26 и четыре Ми-8АМТШ, а также группы по пять Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.

За ними последовали авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, три военно-транспортных самолёта Ил-76МД, дальние бомбардировщики Ту-95МС и четыре «стратега» Ту-22М3 во главе с ракетоносцем Ту-160. Затем пролетели топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, который имитировал процесс дозаправки в воздухе.

Украшением программы стал пролёт четырёх новейших истребителей Су-57. Также в параде участвовали истребители МиГ-31K с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и многофункциональные истребители Су-35С.

После этого над столицей пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, выполнив построение «Кубинский бриллиант».

Шестёрка штурмовиков Су-25 окрасила небо над Москвой специальным дымом — в цвета Государственного флага России.