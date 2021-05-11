Авиакомпаниям предложили ввести бонусы для привитых от ковида пассажиров

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Рекомендовать крупным российским авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 до 5 тысяч рублей для пассажиров с прививкой от коронавируса попросило главу Минтранса РФ Виталия Савельева Общероссийское объединение пассажиров (ОПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации.

Общественники предлагают провести подобную акцию с 25 мая по 25 августа. Все пассажиры, сделавшие в этот период прививку, смогут претендовать на бонусы. По мнению руководителя ОПП Ильи Зотова, транспортные компании должны быть заинтересованы в скорейшем восстановлении пассажиропотока. Кроме того, вакцинация снижает риски возникновения третьей волны коронавируса и, как следствие, ограничений для работы транспортного комплекса.

Авторы инициативы предлагают распространить данную систему на каршеринг, такси и железнодорожный транспорт.

По информации издания, в настоящее время компания S7 Airlines уже готовится к запуску подобного рода акции.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья пообещали бонусы за своевременную оплату ЖКУ.