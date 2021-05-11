Авиакомпаниям предложили ввести бонусы для привитых от ковида пассажиров

Рекомендовать крупным российским авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 до 5 тысяч рублей для пассажиров с прививкой от коронавируса попросило главу Минтранса РФ Виталия Савельева Общероссийское объединение пассажиров (ОПП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Общественники
Авторы инициативы предлагают распространить данную систему на каршеринг, такси и железнодорожный транспорт.
По информации издания, в настоящее время компания S7 Airlines уже готовится к запуску подобного рода акции.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья пообещали бонусы за своевременную оплату ЖКУ.