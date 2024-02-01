Хакер ответит перед законом за атаки на критическую инфраструктуру России В Москве задержали хакера за атаки на объекты критической инфраструктуры России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники российских спецслужб задержали в Москве математика Артема Хорошилова по уголовному делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, передает ТАСС. Ему вменяют ч. 4 ст. 274.1 УК РФ о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру. Решением Лефортовского суда хакера отправили под арест, он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» до 12 мая.

Задержан Хорошилов Артем Леонидович. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении студента из Томска, которого подозревают в организации серии хакерских атак. Предполагается, что он мог атаковать интернет-порталы мэрии Томска, а также Томского политехнического университета. По версии следствия, задержанный действовал в интересах и по указанию украинских спецслужб.

31 января сообщалось о жителе Бердска, который стал фигурантом уголовного дела после попытки взлома сайта правительства России. По версии следствия, 21-летний подозреваемый использовал вредоносную программу, чтобы изучить уязвимости правительственного портала. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 200 тысяч рублей.