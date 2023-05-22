Артемовск начали разминировать Пушилин сообщил о начале разминирования Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Артемовске началось предварительное разминирование, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что главной задачей также является проверка всех мест, где могут оставаться гражданские лица.

Идет предварительное разминирование города, — сказал он.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Позже президент России Владимир Путин поздравил с взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский опроверг взятие Артемовска российскими войсками. По словам Никифорова, на вопрос о том, потерян ли город, украинский лидер ответил: «Думаю, нет».

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что потеря Артемовска заставит западные страны задуматься над тем, чтобы начать переговоры между Россией и Украиной для заморозки конфликта. По его словам, подтолкнет к этому и осознание бесперспективности контрнаступления Киева.