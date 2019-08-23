https://static.news.ru/photo/c315ec52-c591-11e9-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Архангельской области официально подтвердили, что цезий-137 попал в организм врача не из-за взрыва, а вместе с пищей.

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заявили, что данный элемент может содержаться в рыбе, грибах, водорослях и лишайниках.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти.

Как ранее писал News.ru, московские специалисты не обнаружили у врачей, оказывавших помощь пострадавшим при ЧП в Нёноксе, заражение радиацией.