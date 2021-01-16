Аномальные холода ожидаются на большей части России в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов.
На азиатской части отклонение будет составлять 18 градусов,
Выпущено предупреждение об опасном климатическом изменении — аномально холодной погоде. Температуры на 7–15 градусов ниже нормы ожидаются в СЗФО, Ненецком автономном округе, Коми, Вологодской, Псковской и Архангельской областях. Минимальные температуры в этих регионах составят 23–36 градусов ниже нуля.
Аналогичная аномалия ожидается и на юге России. Там будет минус 15–21 градус мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе также похолодает на 6–12 градусов, минимальные значения будут доходить до минус 10 градусов.
На Урале температура опустится на 8–17 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах ожидается от 30 до 42 градусов мороза. В Сибири в Таймырском и Долгано-Ненецком регионах будет минус 40–53 градуса. В Иркутской области похолодает до минус 51 градуса.
В Якутии минимальные значения температур составят до минус 56 градусов. В Хабаровском крае столбик термометра опустится до 45–50 градусов ниже нуля. На Чукотке похолодает до минус 51 градуса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о ночной температуре минус 24 градуса, которая установится в Москве в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне. По его словам, местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.