Аномальные холода ожидаются на большей части России в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Синоптики прогнозируют аномальные холода на большей части страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов.

На азиатской части отклонение будет составлять 18 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда. В ЦФО до 20 января будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры составят от минус 20 до 30 градусов. В Приволжском федеральном округе температура воздуха также составит 20–30 градусов ниже нуля, местами до минус 32.

Выпущено предупреждение об опасном климатическом изменении — аномально холодной погоде. Температуры на 7–15 градусов ниже нормы ожидаются в СЗФО, Ненецком автономном округе, Коми, Вологодской, Псковской и Архангельской областях. Минимальные температуры в этих регионах составят 23–36 градусов ниже нуля.

Аналогичная аномалия ожидается и на юге России. Там будет минус 15–21 градус мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе также похолодает на 6–12 градусов, минимальные значения будут доходить до минус 10 градусов.

На Урале температура опустится на 8–17 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах ожидается от 30 до 42 градусов мороза. В Сибири в Таймырском и Долгано-Ненецком регионах будет минус 40–53 градуса. В Иркутской области похолодает до минус 51 градуса.

В Якутии минимальные значения температур составят до минус 56 градусов. В Хабаровском крае столбик термометра опустится до 45–50 градусов ниже нуля. На Чукотке похолодает до минус 51 градуса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о ночной температуре минус 24 градуса, которая установится в Москве в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне. По его словам, местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.