Аналитик назвал создание эталонной нефти в России ответом на санкции Запада Аналитик Юшков назвал создание эталонной нефти в России ответом на санкции Запада

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

В России решили создать новый эталонный сорт нефти на замену марки Brent, по нему будут определять стоимость топлива. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «360» пояснил, что таким образом Москва готовит ответ на санкции Запада.

Страны G7 ввели потолок цены на российскую нефть, тем самым пытаясь сломать привязку цен на топливо к Brent. Правительство РФ могло подхватить идею смены порядка и предложить собственный эталон, — пояснил Юшков.

Он добавил, что инициатива России в данный момент никак не повлияет на рынок нефти. Энергетик убежден: создание эталонного сорта не сможет переломить текущие устои. Юшков предположил, что в среднесрочной перспективе Москва в любом случае не сможет диктовать свои условия в отрасли, так как для определения цены нового эталонного сорта придется отталкиваться от биржевых котировок марки Brent.

И покупатели, и продавцы все равно так и будут договариваться в ручном режиме о реальной цене отгрузки, — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что власти России намерены создать собственный эталонный сорт нефти. Такой шаг Москвы позволит ей противостоять попыткам Запада ударить по доходам от продажи нефти.