Аксёнов заявил о бесполезности переговоров с Киевом о статусе Крыма

Сергей Аксёнов / Фото Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что переговоры о статусе республики с киевскими властями бесполезны. Крым давно стал полноценным регионом России, отметил он в беседе с РИА Новости.

В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал чётко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры [с Киевом] бесполезны, — подчеркнул глава Крыма.

Аксёнов добавил, что киевские власти полностью управляются из-за границы. Россияне понимают, что им сейчас сопротивляется не Украина или украинцы, а США и НАТО, считает крымский глава.

Ранее стало известно, что освобождённые от националистов регионы Украины будут оставаться под защитой России. Экономическая интеграция с РФ значительно ускорит их восстановление и развитие, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, они со временем сравняются с Крымом по темпам развития.