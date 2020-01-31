https://static.news.ru/photo/957db70c-4435-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Airbus C295 Фото: Afriadi Hikmal/Xinhua/Global Look Press

Компания Airbus провела испытания транспортного самолёта C295, переделанного в «летающий танкер».

Воздушное судно этого вида впервые было использовано в качестве заправщика для другого самолёта во время полёта. Дозаправка осуществлялась на скорости от 185 до 240 км/ч с помощью 30-метрового шланга и системы дистанционного наблюдения. Роль приемника выполнил другой C295 из испанской авиации, сообщили в концерне.

Транспортный самолет C295, предназначенный для переброски личного состава из 71 бойца, способен садиться на неподготовленные площадки.

Ранее NEWS.ru писал, что после сообщения о возвращении в эксплуатацию самолётов 737 MAX подешевели акции Boeing, её поставщиков и авиакомпаний, имеющих на балансе эти самолёты.