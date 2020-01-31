Компания Airbus провела испытания транспортного самолёта C295, переделанного в «летающий танкер».
Воздушное судно этого вида впервые было использовано в качестве заправщика для другого самолёта во время полёта. Дозаправка осуществлялась на скорости от 185 до 240 км/ч с помощью 30-метрового шланга и системы дистанционного наблюдения. Роль приемника выполнил другой C295 из испанской авиации,
Транспортный самолет C295, предназначенный для переброски личного состава из 71 бойца, способен садиться на неподготовленные площадки.
Ранее NEWS.ru писал, что после сообщения о возвращении в эксплуатацию самолётов 737 MAX подешевели акции Boeing, её поставщиков и авиакомпаний, имеющих на балансе эти самолёты.
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