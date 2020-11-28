Агрегаторы такси в 2021 году смогут проверять права водителей онлайн

https://static.news.ru/photo/839c1ac4-31ec-11eb-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агрегаторы такси и каршеринговые компании в 2021 году получат право доступа к информации о наличии у водителей прав в базе данных.

Как сообщили в МВД, для этих целей будет создана «витрина данных» ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг, передаёт ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что проведение «пакетных» проверок носит профилактический, прежде всего, характер. То есть предоставление каршеринговым компаниям и службам такси права проверки направлено на недопущение к управлению транспортными средствами не имеющих прав или лишённых их лиц.

В данный момент возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции, — добавили в ведомстве.

ГИБДД рассматривает возможность начать использовать беспилотные машины при сдаче экзаменов на водительские права, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин. Шеюхин подчеркнул, что присутствие инспектора в автомобиле в таком случае будет обязательным, писал NEWS.ru ранее.

Также МВД РФ планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами. Подразумевается, что в случае использования экзаменуемым телефона или другого устройства связи испытание должно прекратиться с итоговой оценкой «не сдал».