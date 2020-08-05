«Аэрофлот» отменил августовские рейсы в закрытые страны

https://static.news.ru/photo/4147b5c6-d7b4-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса. Пассажиры, уже купившие до 1 мая туда билеты с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер либо вернуть свои деньги.

«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения, — цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

В частности, до конца августа отменены регулярные рейсы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонью, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухару, Бухарест, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Вену, Венецию, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганду, Кишинёв, Копенгаген, Костанай, Кызылорду, Ларнаку, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ниццу, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорку, Париж, Пекин, Прагу, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и Шымкент.

Как писал NEWS.ru, продажа авиакомпаниями РФ билетов в страны, с которыми не осуществляется авиасообщение, может нарушать права граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство выпустило заявление из-за поступающих от граждан обращений по этому поводу. Это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полёт. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полётам пассажирам предлагаются ваучеры. Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний, считают в ФАС. Антимонопольщики уже направили письмо в Минтранс с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиасообщения.