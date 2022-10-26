«70 лет пытались превратить в обезьян»: муфтий о противостоянии РФ и Запада Верховный муфтий Таджуддин: для России пришло время вернуться к исконным традициям

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Талгат Таджуддин

Для России пришло время вернуться к истокам и к исконным традициям, заявил верховный муфтий, руководитель Духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин, выступая на XXIV съезде Всемирного русского народного собора. По его словам, Запад на протяжении 70 лет пытался превратить граждан России в обезьян, утверждая, что люди произошли от мартышек, пишет «Царьград».

70 с лишним лет мы пытались жить по-другому. И 70 с лишним лет учили в школах, что наши дети и мы сами произошли от обезьян, что мы — мартышки. Не так? Так же. Но, слава богу, мы не обезьяны и подражать никому не собираемся. Хотя нас все эти 70 с лишним лет и пытались превратить в обезьян, — заявил верховный муфтий.

При этом Таджуддин намекнул, что России на протяжении очень долгого периода времени не позволяли жить с опорой на исконные традиционные ценности. По его словам, правление атеистских вождей Советского Союза сменилось идеологической оккупацией Запада, реальное избавление от которой началось только после 24 февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине.

Он также добавил, что в настоящее время Российская Федерация наконец возвращается к корням Святой Руси. Глава Духовного управления мусульман РФ указал на прямые доказательства святости российских земель.

У кого есть две части света? Весь центр земного шара у нас. Всё нам дал Бог. А число мы нагоним. Может, даже больше, чем Китай, будем. Силы есть, — добавил Таджуддин.

Он также указал на то, что ни одно арабское и мусульманское государство не поддержало русофобские санкции НАТО: «Наши имамы вместе с батюшками».

Таджуддин ранее заявил, что президентские поправки к Конституции, предусматривающие упоминание о Боге и русском языке, обязательно должны быть в Основном законе. Кроме того, он подчеркнул, что русский является государственным языком, на котором говорят 193 больших и малых народа, проживающих на территории России. Поэтому этот факт можно прописать в Конституции.