https://static.news.ru/photo/0b4f7430-a6fb-11e9-b33c-fa163e074e61_1024.jpg Павел Никулин Фото: facebook.com/mrzff

Силовики отпустили главного редактора альманаха moloko plus и сопредседателя Профсоюза журналистов Павла Никулина после задержания в аэропорту Домодедово. В общей сложности его удерживали около двух часов.

Сотрудники ФСБ почти два часа продержали в транзитной зоне аэропорта Домодедово. Им не понравился мой паспорт, сначала они говорили, что «нужна дополнительная проверка», потом, что «подлинность вызывает вопросы», затем сетовали на то, что «паспорт слишком ветхий», — приводит слова редактора Профсоюз журналистов .

По словам Никулина, различные сотрудники правоохранительных органов трижды спрашивали у него о месте работы, учёбы и жительства, а также чем занимаются родители журналиста.

Меня фотографировали, брали номер телефона, переписывали IMEI с айфона. Хотели в телефон залезть, но я не стал вводить код. Я считаю, что задержание связано с тем, что меня внесли в базу «Сторожевой контроль» или аналогичную ей, — добавил Павел Никулин.

«Сторожевой контроль» — кодовое название базы данных МВД, в которую вносятся персональные данные российских общественных активистов и оппозиционных политиков. Она была создана в соответствии с приказом министерства от 14 апреля 2005 года № 047 «О некоторых мерах по усилению борьбы с экстремизмом».

Данная база, по данным телеканала « Дождь », используется сотрудниками различных силовых ведомств, в том числе Погранслужбой.

Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 июня 2011 года, решение о создании «Сторожевого контроля» может нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.

Как писал News.ru, ранее журналиста Павла Никулина после прилёта из Мюнхена удерживали в аэропорту Домодедово без объяснения причин.