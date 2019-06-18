https://static.news.ru/photo/c8b108e4-9194-11e9-8313-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росстат выяснил, какие профессии пользуются наибольшей популярностью среди мужчин и женщин в РФ. Выяснилось, что больше всего женщин работают продавцами (4,7 млн), а мужчины чаще трудоустроены водителями и операторами подвижного оборудования (6,6 млн).

Реже всего женщины трудятся уличными торговцами, техниками в сфере информационно-коммуникативных технологий, сборщиками и рабочими в сфере электроники. Мужчины нечасто нанимаются помощниками в приготовлении пищи, сиделками и офисными служащими, сообщает RT .

Как уже писал News.ru, в ближайшее десятилетие водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, сборщики на фабриках, швеи, а также другие рабочие специальности, чью работу можно автоматизировать, потеряют свою актуальность на рынке труда.