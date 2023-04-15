Звезда фильма «Гардемарины» попал под обстрел в районе Кременной Российский актер Михаил Мамаев попал под обстрел в районе Кременной

Фото: Личный архив Михаила Мамаева

Михаил Мамаев

Российский актер Михаил Мамаев, уехавший из Москвы в зону СВО в конце 2022 года, попал под обстрел в районе Кременной. О происшествии, которое случилось несколько дней назад, артист рассказал NEWS.ru. Он отметил, что оставил театр и кино, чтобы быть рядом с российскими военнослужащими и поднимать их боевой дух.

По словам Мамаева, в зоне СВО он находится как военкор (актер окончил факультет журналистики МГИМО, в молодости работал как корреспондент АПН во многих горячих точках.— NEWS.ru). На днях он попал под обстрел в районе Кременной.

Отвечая на вопрос, испытал ли он в момент обстрела страх, Мамаев рассказал, что научился преодолевать это чувство и не позволяет себе паниковать.

Как здесь говорят, смелый — не тот, кто не испытывает страх. А тот, кто умеет страх преодолевать. Ребята, которые сражаются с 2014 года, освоили эту науку и учат меня. Неприятно, когда кто-то рядом начинает паниковать — состояние читается окружающими и передается на подсознательном уровне. Поэтому неподготовленным лицам и особенно женщинам на передовой не место. Здесь работают серьезные проверенные пацаны, — рассказал Мамаев.

Он добавил, что встретил в зоне СВО огромное количество близких по духу людей. По словам артиста, они бьются за справедливое мироустройство.

Я же из Советского Союза. И здесь почувствовал, что не одинок в своих вопросах к себе и к миру. И что люди бьются, в том числе, за справедливое мироустройство. Русский мир — он же зиждется вообще на великой жажде справедливости, — отметил артист.

Ранее народный артист России, режиссер Малого театра Андрей Житинкин заявил NEWS.ru, что требования отмены выступлений Данилы Козловского в спектаклях могут быть организованы коллегами актера, поскольку «в закулисье процветает интриганство и существует много способов убрать конкурента из профессии вообще». Житинкин назвал Козловского патриотом и не исключил, что за активистами и общественниками, которые просят депутатов обратиться в правоохранительные органы с жалобами на артиста, «может скрываться кто угодно — и завистники, и конкуренты».

Сам Козловский 14 апреля опроверг утверждение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, попросившего Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ, о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений. Также актер пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Козловский опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.