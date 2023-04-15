«Он патриот»: режиссер заявил, что Козловского хотят убрать из профессии Режиссер Житинкин заявил, что «отмену» Козловского могли организовать его конкуренты

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Данила Козловский

Народный артист России, режиссер Малого театра Андрей Житинкин заявил NEWS.ru, что требования отмены выступлений Данилы Козловского в спектаклях могут быть организованы коллегами актера, поскольку «в закулисье процветает интриганство и существует много способов убрать конкурента из профессии вообще». Житинкин назвал Козловского патриотом и не исключил, что за активистами и общественниками, которые просят депутатов обратиться в правоохранительные органы с жалобами на артиста, «может скрываться кто угодно — и завистники, и конкуренты».

Мне известно, сколько коллег завидуют Козловскому и готовы на многое, чтобы столкнуть его с пьедестала. То, что Козловский талантлив — да. Он патриот своей страны — да. Посмотрите фильмы, в которых он играет. Не патриот не сможет быть настолько убедителен в героических и мужественных образах, — выразил мнение Житинкин.

Одним из поводов для недовольства Козловским стал отъезд актера из России. Житинкин считает, что самого этого факта недостаточно, чтобы вменять это артисту в вину, так как «причины отъезда могут быть разными».

Я знаю достаточно известного артиста, который вылетел за рубеж год назад спасать свою жизнь. Потому что в России просто не делают подобные операции. А в СМИ написали, будто он бросил страну и сбежал. Так же в истории с якобы переездом Козловского в США. Я слышал, что он ездил навещать свою маленькую дочь, которая живет там со своей мамой. Призываю не торопиться кидать камни, — подчеркнул он.

Что касается высказываний Козловского о спецоперации в соцсетях, Житинкин призвал не относиться к ним серьезно, поскольку «для актеров любая публичность — это одна из ролей. Внутренняя органика артиста очень подвижна, может быть настроение момента».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что ситуация с «отменой» артистов в России стала напоминать охоту на ведьм. Претензии к актеру Даниле Козловскому, чьи выступления в спектаклях требуют отменить из-за высказываний о спецоперации, критик назвал травлей.

14 апреля Козловский опроверг утверждение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, попросившего Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ, о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений. Также актер пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Козловский опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления актера Данилы Козловского после поездки в США. Соответствующее письмо депутат направил министру культуры России Ольге Любимовой.

За отмену выступлений актера, которые вскоре должны состояться в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, также высказался член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Согласно письму, направленному на имя председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, запрет на выступления также должен коснуться актрисы Ксении Раппопорт, которая вместе с Козловским высказывалась против проведения специальной военной операции.