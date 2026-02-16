«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия

Гособвинение потребовало приговорить бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова к 23 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре республики. Прения по уголовному делу экс-полицейского стартовали в суде Уфы, передает РБК. Полковника Шайбакова обвиняют в участии в преступной группе, организовавшей сбор взяток с желающих получить водительские права.

Прокуроры также настаивают на дополнительных наказаниях: штрафе в 5 млн рублей, годе ограничения свободы и десятилетнем запрете занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, обвинение требует лишить Шайбакова звания полковника полиции.

Как сообщали журналисты, экс-глава находится под стражей с августа 2022 года. Его и еще нескольких бывших коллег обвиняют в многолетней системе поборов с желающих получить водительские права. По версии следствия, взятки в республиканском МРЭО брали с 2014 по 2020 год. Суммы незаконных вознаграждений составляли от 14 до 40 тыс. рублей, а всего следователи насчитали 55 эпизодов.

В преступную группу, по данным правоохранителей, входили сам Шайбаков, его заместитель Айдар Гиндуллин и четверо инспекторов. Их задержали в апреле 2021 года, однако Шайбаков тогда скрылся и был пойман только летом 2022-го.

Суды уже обратили в пользу государства имущество родственников экс-полицейского на общую сумму около 40 млн рублей. Под конфискацию попали два коммерческих здания, доля в нежилом помещении, квартира в новостройке и два внедорожника. Кроме того, у Шайбакова изъяли более $60 тыс. (около 4,6 млн рублей), найденных при обыске в его жилище.

