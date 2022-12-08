Жителям Новосибирска запретили строить ледяные горки во дворах

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look

Жителям Новосибирска власти запретили строить ледяные горки в своих дворах. Как отметил мэр города Анатолий Локоть, в Новосибирске есть не менее 15 официальных площадок с горками, пишет «Сиб.фм».

Свободно строить горки во дворах... Я бы посоветовал от этого воздержаться, чтобы не возникло проблем, как это было в прошлом году. Но при этом в большинстве наших парков и скверов такие ледяные горки делаются, и они будут работать. Точно не назову, но не менее 15 площадок есть в городе с ледяными горками. Стараемся организовать отдых и развлечение для детей в каникулы, — сказал Локоть.

По данным издания, в прошлые зимы происходили случаи, когда с неправильно установленных горок дети выезжали прямо на дорогу.

Ранее в Алтайском крае погиб 16-летний подросток во время катания на тюбинге. Инцидент произошел вечером 20 ноября в поселке Сорокино города Бийска. Тюбинг, в котором находился подросток, был прицеплен буксировочным тросом к автомобилю. В ходе движения тюбинг вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованной машиной. Подросток скончался на месте до приезда скорой помощи.

Похожий случай произошел зимой 2021 года. Тогда сообщалось о гибели 15-летнего жителя Москвы во время катания на тюбинге. Подросток, спускаясь по необорудованному склону, врезался в дерево и сломал позвоночник. По словам медиков, смерть школьника наступила почти сразу после травмы.