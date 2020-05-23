Жителям Калмыкии запретили ездить в Дагестан из-за коронавируса

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Выезд жителей Калмыкии в сторону Республики Дагестана временно ограничен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

На границе между двумя регионам установлен контрольный пункт. Проехать через него можно будет при предъявлении документов. Выезжать в соседний Дагестан смогут только жители Калмыкии, которые там работают, передаёт РИА Новости.

Запрет будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Отмечается, что на 23 мая в Черноземельском районе Калмыкии выявлены 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 17 детей. Всего на 24 мая в регионе зарегистрированы 903 случая COVID-19, в том числе 24 за последние сутки. Выздоровели 366 человек, 11 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов поработал в обсерваторе инфекционного госпиталя, куда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы узнать реальную обстановку с COVID-19 в регионе.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированных (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).