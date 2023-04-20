Жителя Запорожья задержали за подготовку теракта против российских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Запорожской области задержан местный житель, который подозревается в причастности к подготовке теракта против российских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР. По версии следствия, он помог найти компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ведомстве уточнили, что речь идет о жителе города Токмака. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, он находится под стражей.

Подозреваемый, находясь на территории Токмака, по просьбе своего знакомого с целью совершения террористического акта приискал компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые передал последнему. Применить устройство планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил РФ, расположенный в Токмаке, — рассказали в СКР.

В ведомстве добавили, что по не зависящим от членов преступной группы обстоятельствам задуманное не было доведено до конца. В настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к подготовке теракта.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Новороссийска получил два с половиной года колонии общего режима за призывы к терроризму. Основанием для возбуждения уголовного дела против него послужили соответствующие видеоролики, которые мужчина разместил в Сети.