Жителя Ярославля задержали по подозрению в финансировании терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля, подозреваемого в финансировании международной террористической организации, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России. Мужчина перевел деньги участнику террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

УФСБ России по Ярославской области пресечена противоправная деятельность жителя Ярославля, сторонника международной террористической организации ИГ, запрещенной на территории Российской Федерации. Подозреваемый осуществил перевод денежных средств участнику вышеуказанной террористической организации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске 29-летнего россиянина осудили за публичные призывы к совершению терактов. Мужчина записал несколько видео соответствующего содержания и размести их в Сети. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В Новосибирске двое иностранных граждан осуждены по статьям о пропаганде и финансировании терроризма. Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, а остаток срока — в колонии.