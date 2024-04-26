Жительница Подмосковья обчистила интим-магазин и попала на видео В Одинцово женщина ограбила магазин интимных товаров

Правоохранители задержали подозреваемую в краже из магазина интимных товаров в подмосковном Одинцово, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. 34-летняя местная жительница воспользовалась отсутствием продавца и похитила приглянувшиеся ей товары. Позже полиция обнаружила их у нее в квартире.

В вечернее время злоумышленница, подойдя к интим-магазину, увидела, что дверь открыта, а внутри никого нет. Зайдя в помещение, женщина выключила свет, включила фонарик на телефоне и похитила товары интимного назначения, — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бывший кандидат в мэры подмосковного Красногорска дважды ограбил секс-шоп. По его информации, он вынес из магазина различные интимные игрушки на 600 тысяч рублей. По информации канала, незадолго до этого у мужчины было заседание по расторжению брака.

До этого в Москве аниматор сети магазинов интимных товаров украл у руководства более 100 тысяч рублей, пообещав починить секс-игрушки. В брендовом костюме он проработал год, за что снискал доверие и повышение. После расследования выяснилось, что он все это время представлялся чужим именем и ранее был судим.