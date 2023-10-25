Жительница Новосибирска пошла под суд по делу о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске местную жительницу обвинили в оскорблении памяти победы в Великой Отечественной войне, сообщили «МК в Новосибирске» в региональной прокуратуре. По информации ведомства, уголовное дело о реабилитации нацизма направлено в суд.

Как сообщает издание, согласно версии следствия, женщина, будучи администратором одного из сообществ в соцсети, 9 мая 2022 года распространила на странице пост, содержащий унижение значения победы в Великой Отечественной войне. Следователи это расценили как неуважение к обществу.

В результате женщине было предъявлено обвинение по статье «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет».

Обвиняемая признала вину в совершении преступления. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Ранее стало известно о возбуждении МВД России дела об административном правонарушении в отношении детского психолога Людмилы Петрановской за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Пока психологу грозит штраф в размере от 30 до 500 тысяч рублей, однако, если Петрановская будет продолжать подобные высказывания в отношении России и политики государства, против нее может быть возбуждено уголовное дело.