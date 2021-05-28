Жители Ульяновска вышли на пикеты против принудительной вакцинации

https://static.news.ru/photo/73abc104-bfbe-11eb-9cf7-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Одиночные пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса начались в Ульяновске. Жители недовольны указом губернатора Алексея Русских, который предписывает работодателям отправить на дистанционную работу не меньше 40% сотрудников, не получивших прививку. Об этом журналистам Znak.com рассказал местный правозащитник Игорь Топорков.

По его словам, сейчас в городе пикет проходит на улице Гончарова. Женщина стоит с плакатом, где написано: «Нет принудительной вакцинации, да Конституции». Он отметил , что указ губернатора местные жители называют документом «о фактически обязательной вакцинации».

Указ главы региона, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, содержит требование для работодателей перевести своих сотрудников на дистанционку, если число привитых и переболевших среди них составляет меньше 60%. В этом случае нужно отправить на удалёнку не меньше 40% из числа людей без антител.

Если число вакцинированных и переболевших в компании достигает 60% или больше, перевести на дистанционную работу нужно не меньше 10% из тех, кто не получил прививку.

Эти правила не распространяются на работу органов исполнительной власти, органов судебной системы, прокуратуры, Следственного комитета, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что к настоящему времени процедуру вакцинации от коронавируса полностью прошла десятая часть жителей России. При этом глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что к осени должно быть привито от коронавируса 60% взрослого населения страны.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что вводить в России обязательную вакцинацию нельзя. По его словам, широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет. Однако люди сами должны осознать это, поскольку без прививки они могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью.