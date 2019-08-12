https://static.news.ru/photo/5e90ce3c-bcf9-11e9-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Жители посёлка Сураново в Тайгинском районе Кузбасса заявляют, что им приходится выживать как в военное время из-за отсутствия дороги между их населённым пунктом и ближайшим городом Тайга. Из-за этого они вынуждены возить покойников в морг на освидетельствование на электричке или в автомоторисе.

По словам граждан, летом участок пути между селом и городом размывают дожди, а зимой заметает снег. Они неоднократно обращались к властям с просьбой построить дорогу, но всегда получали отказ. Чиновники обещают появление в районе трассы от Тайги до Томска, однако сроки реализации этого проекта никому не известны.

В Суранове проживает около 200 человек, большинство из них — пенсионеры. При этом в населённый пункт не могут приехать ни скорая помощь, ни пожарные. Люди буквально отрезаны от цивилизации, передаёт « Сiбдепо ».

Ранее News.ru писал, что пять человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Новосибирска. Во время работ по реконструкции воздушной гавани произошло обрушение грунта.