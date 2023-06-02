Жители Курска сообщают о взрывах в небе над городом Baza: жители Курска сообщают о минимум трех взрывах в небе над городом

Фото: Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 2 июня в Курске местные жители слышат взрывы. По его данным, в небе над городом видны вспышки, по предварительным данным, это результат работы система противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны не комментировали эту информацию.

Канал уточнил, что куряне делятся видео в соцсетях. Подробностей пока нет, как и официальной информации по данному поводу.

Telegram-канал Shot уточнил, что минимум три громких взрыва слышали жители районов Победы и Карла Маркса. Также была видная яркая вспышка, уточнил канал. По данным Telegram-канала Mash, взрывы звучат в районе железнодорожного вокзала Курска.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области ракету С-200, прозванную «убийцей авиалайнеров». Mash пишет, что накануне жители приграничного Алексеевского городского округа услышали мощный взрыв, после чего местные заметили огромную воронку между селами Осадчее и Красное. Прибывшие на место саперы обнаружили в ней обломки и хвостовик ракеты С-200, которые были безопасно уничтожены, передает канал.