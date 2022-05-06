Жители Красноярска спасли совёнка от стаи ворон

Фото Sergei Zaitsev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Жители Красноярска в посёлке Верхняя Базаиха отбили маленького совёнка от атаковавшей его стаи ворон, рассказала руководитель центра помощи диким животным «Инстинкт» Любовь Томирис. По её словам, хищные птицы вывихнули правое крыло детёнышу, пишет «МК в Красноярске».

Вороны вывихнули совёнку правое крыло. Родителей рядом с ним не было, поэтому его никто не защищал. Он был очень худенький. После того как люди отогнали ворон, они передали его в центр помощи диким животным «Инстинкт», — отметила Томирис.

Зоозащитница добавила, что в таких случаях зверей обычно возвращают к тому месту, где их нашли, однако в данной ситуации так поступить было нельзя. По мнению Томирис, совёнок не сможет жить на воле и, скорее всего, найдёт новый дом у людей.

Родители всегда где-то находятся рядом. Забирать можно только раненых птиц или животных. Также стоит помнить, что даже мелкий птенец хищной птицы — он уже хищник, он бросается и может серьёзно покалечить человека, — резюмировала зоозащитница.

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