В Новосибирской области охотники спасли лисёнка из затопленной норы

Фото Ingolf König-Jablonski/ZB/Global look Press

В Ордынском районе Новосибирской области охотники нашли четырёх лисят, которых оставила их мать. Они спасли животных из затопленной норы и приютили одного у себя дома, пишет «Сиб.фм».

Дед с охоты лисёнка привёз. Нору затопило. Мамушка четырёх бросила. Девочки ему мягкую игрушку дали, он в неё носом уткнулся и спит, — рассказала собеседница издания.

Охотники добавили, что спасённый лисёнок быстро освоился с людьми и в первый же день дал себя подержать на руках человеку, к которому ещё не успел привыкнуть. По предварительной информации, лисята лишились матери и поэтому едва не погибли в затопленной норе. Лисёнок отправится к новому хозяину в Новосибирск, у которого дома уже находятся чернобурая и рыжая лисы.

Ранее переехавшая в Швейцарию россиянка Юлия Весна рассказала, что местные ветеринары посоветовали ей убить раненую лису, которая привыкла приходить к ним во двор дома. Девушка призналась, что плакала по ночам из-за этой ситуации.