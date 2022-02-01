Живущая в Швейцарии россиянка рассказала о жестокости иностранцев к зверям

Переехавшая в Швейцарию россиянка Юлия Весна рассказала, что местные ветеринары посоветовали ей убить раненую лису, которая привыкла приходить к ним во двор дома. Девушка призналась, что плакала по ночам из-за этой ситуации, пишет Lenta.ru.

Лисёнок, которого решили назвать Рози, часто приходил во двор дома россиянки, где она жила вместе с мужем итальянцем. Супруги начали подкармливать животное, однако спустя некоторое время Рози пришла с повреждённым глазом и ухом, держа одну лапу на весу. Весна обратилась в ветеринарную клинику, однако врачи отказались помогать животному, потому что лечить лис в Швейцарии запрещено.

Мы обзвонили почти 100 организаций, ветеринаров и зоопарков, но все разводили руками: лисам помогать запрещено. И только одна девушка предложила прислать лекарство. От бессилия я плакала ночами, — рассказала Весна.

Выяснилось, что в Швейцарии лис считают исключительно вредными животными, поэтому их отстреливают, чтобы они не мешали людям и не вредили сельскому хозяйству. В итоге супругам удалось вылечить Рози, теперь она живёт на их участке.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лисиц из списка животных, запрещённых для домашнего содержания. В своём решении суд сослался на то, что перечень был составлен экспертами и он не в праве менять нормативный акт.