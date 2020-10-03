В Красноярске самую дорогую квартиру на съём оценили в 200 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/3ef4e7f6-060f-11eb-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krasnoyarsk.n1.ru

На территории Красноярска местные жители сдают квартиру в аренду за 200 тысяч рублей. Это официально самая дорогая жилплощадь на съём в городе.

Окна квартиры выходят на Театральную площадь и Коммунальный мост. Она находится в элитном жилом комплексе, который красноярцы окрестили «сливочником». Площадь квартиры — 200 квадратных метров.

Дом построили в 2004 году. В объявлении о сдаче квартиры в аренду авторы послания не стали подробно описывать жилплощадь, только сказав, что она находится «в отличном состоянии».

Судя по фото интерьера, в ней есть несколько спален, в том числе несколько детских. Свои вещи собственники уже вывезли. В среднем однокомнатную квартиру в Красноярске сдают за 13 тысяч рублей, «двушки» — за 18,5 тысячи, а «трёшки» — за 26,6 тысячи, передаёт портал NGS24.

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