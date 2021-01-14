Жители Карелии замерзают в собственных квартирах

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Аналитики выяснили, что в Татарстане каждый второй житель готов дать взятку, если ему предложат так решить конфликтную ситуацию, пишет inkazan.ru . При этом 13,6% опрошенных заявили, что на взятки у них не хватает средств.

Башкирия

Уфимский суд приговорил к восьми годам тюрьмы Владимира Санкина. Как пишет Mkset , он до смерти избил подозреваемого в педофилии мужчину.

Нижегородская область

Минздрав Нижегородской области начал проверку Павловской ЦРБ. Сотрудники больницы сообщили детям о смерти от COVID-19 их матери только через пять дней, пишет NewsNN .

Удмуртия

tu_tu_ru/vk.com

В России подвели итоги конкурса на самые необычные скульптуры. Как пишет udm-info.ru , ижевский «Терминатор» занял в нем пятое место — за него отдали свои голоса 10 тысяч человек.

Ростовская область

В Ростове завели уголовное дело на сотрудницу инкассаторской компании, пишет rostovgazeta.ru . Она присвоила 10 млн рублей, обменяв их на билеты банка приколов.

Приморье

Журналист и блогер Алексей Пивоваров назвал Владивосток самым «распальцованным» городом России, пишет vostokmedia.com . Здесь очень много людей, формат которых передаётся словом «крутаны»: они вечно при делах, все со связями и погружены в какие-то «мутки», сказал Пивоваров.

Омская область

Вакцину от коронавируса в Омске назвали «недоступной». Как пишет gorod55.ru , эксперты отметили, что трудности заключаются в неравномерном доступе к вакцине для жителей отдельных территорий и зависимости полученных регионом объёмов вакцины от их лоббистских способностей. Сейчас прививки получили только 2,5 тысячи жителей Омска.

Оренбургская область

rostec.ru

Один из двух «пропавших» в 2014 году вертолётов оренбургской санитарной авиации продают на Авито. Как пишет 56orb.ru , две машины в августе 2008 года купили за 110 миллионов рублей на бюджетные деньги, но они оказались не востребованы. Расследование журналистов показало, что вертолёты списали, однако теперь один из них оказался в продаже за 36,6 миллиона рублей.

Карелия

Жители Карелии замерзают в собственных квартирах. Как сообщает karelinform.ru , в посёлке Пиндуши Медвежьегорского района в некоторых домах температура составляет всего 11 градусов тепла. Местные жители пожаловались, что на все свои обращения получают отписки.

Тюменская область

Птицефабрика устроила нелегальную свалку из органических отходов в 10 км от Тюмени. Как сообщает nashgorod.ru , отходы от деятельности, в том числе птичий помёт, складируется на землях сельскохозяйственного назначения. Техника с отходами приезжает туда раз в час. Примечательно, что контролирующие органы каждый год штрафуют птицефабрику, но руководство предприятия не исправляет нарушения.

Хабаровский край

27.mchs.gov.ru

В Хабаровском крае выросло число пожаров. Как сообщает transsibinfo.com , причинами трагедий чаще всего становится использование печного отопления и мощных обогревателей, которые перегружают домовые сети. За последние два месяца в регионе произошло 803 возгорания.

Ставропольский край

На Ставрополье проводят проверку после смерти пожилой пациентки из-за бездействия врачей. Как пишет newstracker.ru , по словам родственников погибшей, медики очень долго ехали на вызов и не смогли оказать необходимую помощь из-за отсутствия лекарств. Забирать в больницу пациентку отказались, несмотря на то, что женщина кричала от боли. Когда пенсионерке удалось добраться до дежурного врача, её просто осмотрели и отправили домой. В конце декабря её всё же положили в больницу, где женщина скончалась.

Челябинская область

Прокуратура проверит школу Миасса, где дети учатся в пуховиках. Как пишет «Курс дела» , температура в классах не превышает +16 градусов, а на улице стоят аномальные морозы. Родители написали жалобу в региональное надзорное ведомство.

ХМАО

Жители Сургута возмущены некачественной уборкой улиц. Работники коммунальных служб свалили снег прямо на тротуар, не убрав его. Как пишет muksun.fm , горожан беспокоит, что подобная халатность может привести к трагедии, ведь школьники скатываются с импровизированной ледовой горки прямо на проезжую часть.

Волгоградская область

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после падения школьника в коммунальную яму. Почему на месте аварии на водопроводе не были приняты меры безопасности, будет выяснено в ходе надзорной проверки. Как пишет novostivolgograda.ru , яму вырыли работники МУП «ЖКХ Городищенского района» для устранения прорыва на водопроводе. Ребёнка доставили с места происшествия в больницу. Медики диагностировали у него сильное переохлаждение.

Свердловская область

В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали учеников школы. Как пишет издание tagilcity.ru , после происшествия сработала система автоматического оповещения о пожаре. Из здания эвакуировали 60 человек, которые находились в холле на первом этаже. При задымлении никто не пострадал.

Ленинградская область

Аномальные пробки в Петербурге связали с ростом количества ДТП. Как пишет newia.ru , загруженность дорог составляла около семи баллов. Пробки наблюдались на Кольцевой автодороге (от проспекта Энгельса до Софийской улицы), а также Московском шоссе, Витебском проспекте, Дворцовой и Октябрьской набережных, а также на Каменноостровском проспекте.

Хакасия

В Хакасии отказали в приёме ребёнка в детсад за то, что родители не внесли предоплату. Как сообщает newkhakasiya.online , работник Бейского детского сада «Родничок» действовал в нарушение закона. В период проведения прокурорской проверки ребёнок был допущен к посещению детсада.

Сибирь

В киоске Новосибирска насмерть замёрзла продавщица. Как пишет atas.info , в правоохранительных органах рассказали, что на улице Бориса Богаткова без признаков насильственной смерти было найдено тело женщины. По предварительным данным, она умерла от обморожения.