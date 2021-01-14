Жители Карелии замерзают в собственных квартирах

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Аналитики выяснили, что в Татарстане каждый второй житель готов дать взятку, если ему предложат так решить конфликтную ситуацию, пишет inkazan.ru. При этом 13,6% опрошенных заявили, что на взятки у них не хватает средств.
Башкирия
Уфимский суд приговорил к восьми годам тюрьмы Владимира Санкина. Как пишет Mkset, он до смерти избил подозреваемого в педофилии мужчину.
Нижегородская область
Минздрав Нижегородской области начал проверку Павловской ЦРБ. Сотрудники больницы сообщили детям о смерти от COVID-19 их матери только через пять дней, пишет NewsNN.
Удмуртия
tu_tu_ru/vk.com
В России подвели итоги конкурса на самые необычные скульптуры. Как пишет udm-info.ru, ижевский «Терминатор» занял в нем пятое место — за него отдали свои голоса 10 тысяч человек.
Ростовская область
В Ростове завели уголовное дело на сотрудницу инкассаторской компании, пишет rostovgazeta.ru. Она присвоила 10 млн рублей, обменяв их на билеты банка приколов.
Приморье
Журналист и блогер Алексей Пивоваров назвал Владивосток самым «распальцованным» городом России, пишет vostokmedia.com. Здесь очень много людей, формат которых передаётся словом «крутаны»: они вечно при делах, все со связями и погружены в какие-то «мутки», сказал Пивоваров.
Омская область
Вакцину от коронавируса в Омске назвали «недоступной». Как пишет gorod55.ru, эксперты отметили, что трудности заключаются в неравномерном доступе к вакцине для жителей отдельных территорий и зависимости полученных регионом объёмов вакцины от их лоббистских способностей. Сейчас прививки получили только 2,5 тысячи жителей Омска.
Оренбургская область
rostec.ru
Один из двух «пропавших» в 2014 году вертолётов оренбургской санитарной авиации продают на Авито. Как пишет 56orb.ru, две машины в августе 2008 года купили за 110 миллионов рублей на бюджетные деньги, но они оказались не востребованы. Расследование журналистов показало, что вертолёты списали, однако теперь один из них оказался в продаже за 36,6 миллиона рублей.
Карелия
Жители Карелии замерзают в собственных квартирах. Как сообщает karelinform.ru, в посёлке Пиндуши Медвежьегорского района в некоторых домах температура составляет всего 11 градусов тепла. Местные жители пожаловались, что на все свои обращения получают отписки.
Тюменская область
Птицефабрика устроила нелегальную свалку из органических отходов в 10 км от Тюмени. Как сообщает nashgorod.ru, отходы от деятельности, в том числе птичий помёт, складируется на землях сельскохозяйственного назначения. Техника с отходами приезжает туда раз в час. Примечательно, что контролирующие органы каждый год штрафуют птицефабрику, но руководство предприятия не исправляет нарушения.
Хабаровский край
27.mchs.gov.ru
В Хабаровском крае выросло число пожаров. Как сообщает transsibinfo.com, причинами трагедий чаще всего становится использование печного отопления и мощных обогревателей, которые перегружают домовые сети. За последние два месяца в регионе произошло 803 возгорания.
Ставропольский край
На Ставрополье проводят проверку после смерти пожилой пациентки из-за бездействия врачей. Как пишет newstracker.ru, по словам родственников погибшей, медики очень долго ехали на вызов и не смогли оказать необходимую помощь из-за отсутствия лекарств. Забирать в больницу пациентку отказались, несмотря на то, что женщина кричала от боли. Когда пенсионерке удалось добраться до дежурного врача, её просто осмотрели и отправили домой. В конце декабря её всё же положили в больницу, где женщина скончалась.
Челябинская область
Прокуратура проверит школу Миасса, где дети учатся в пуховиках. Как пишет «Курс дела», температура в классах не превышает +16 градусов, а на улице стоят аномальные морозы. Родители написали жалобу в региональное надзорное ведомство.
ХМАО
Жители Сургута возмущены некачественной уборкой улиц. Работники коммунальных служб свалили снег прямо на тротуар, не убрав его. Как пишет muksun.fm, горожан беспокоит, что подобная халатность может привести к трагедии, ведь школьники скатываются с импровизированной ледовой горки прямо на проезжую часть.
Волгоградская область
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после падения школьника в коммунальную яму. Почему на месте аварии на водопроводе не были приняты меры безопасности, будет выяснено в ходе надзорной проверки. Как пишет novostivolgograda.ru, яму вырыли работники МУП «ЖКХ Городищенского района» для устранения прорыва на водопроводе. Ребёнка доставили с места происшествия в больницу. Медики диагностировали у него сильное переохлаждение.
Свердловская область
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали учеников школы. Как пишет издание tagilcity.ru, после происшествия сработала система автоматического оповещения о пожаре. Из здания эвакуировали 60 человек, которые находились в холле на первом этаже. При задымлении никто не пострадал.
Ленинградская область
Аномальные пробки в Петербурге связали с ростом количества ДТП. Как пишет newia.ru, загруженность дорог составляла около семи баллов. Пробки наблюдались на Кольцевой автодороге (от проспекта Энгельса до Софийской улицы), а также Московском шоссе, Витебском проспекте, Дворцовой и Октябрьской набережных, а также на Каменноостровском проспекте.
Хакасия
В Хакасии отказали в приёме ребёнка в детсад за то, что родители не внесли предоплату. Как сообщает newkhakasiya.online, работник Бейского детского сада «Родничок» действовал в нарушение закона. В период проведения прокурорской проверки ребёнок был допущен к посещению детсада.
Сибирь
В киоске Новосибирска насмерть замёрзла продавщица. Как пишет atas.info, в правоохранительных органах рассказали, что на улице Бориса Богаткова без признаков насильственной смерти было найдено тело женщины. По предварительным данным, она умерла от обморожения.
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