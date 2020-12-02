Жителей Волгоградской области предупредили о затяжных и крепких морозах

Аномальный холод с ночной температурой до минус 25 градусов надвигается на территорию Волгоградской области. Похолодание в регионе наступит уже 3 декабря и продлится пять дней.
Морозы до 7 декабря накроют северные районы области и левобережье Волги,
Ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью минус 20–25 градусов, днём — минус 10–15 градусов, что ниже нормы на 10–15 градусов, — говорится в сообщении спасателей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде регионов РФ в течение недели ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наиболее ощутимыми станут холода в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане и Татарстане.