Жителей Волгоградской области предупредили о затяжных и крепких морозах

https://static.news.ru/photo/25fee5a8-3535-11eb-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальный холод с ночной температурой до минус 25 градусов надвигается на территорию Волгоградской области. Похолодание в регионе наступит уже 3 декабря и продлится пять дней.

Морозы до 7 декабря накроют северные районы области и левобережье Волги, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью минус 20–25 градусов, днём — минус 10–15 градусов, что ниже нормы на 10–15 градусов, — говорится в сообщении спасателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде регионов РФ в течение недели ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наиболее ощутимыми станут холода в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане и Татарстане.