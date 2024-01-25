Жителей российского региона предупредили о проблемах с интернетом Ведерников: в Псковской области LTE не будет ловить из-за технических работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Псковской области из-за проведения технических работ пропадет мобильный интернет стандарта LTE c 25 по 30 января включительно с 23:00 до 06:00, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что 3G-интернет работать будет, однако во многих населенных пунктах его нет, поскольку данный формат устарел.

В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно в ночное время, с 23:00 до 06:00, на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал обеспечить россиян высокоскоростным интернетом. По его словам, домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году.

В декабре сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может перенести сроки покрытия большинства населенных пунктов и трасс связью стандарта LTE с 2025 на 2027 год. Предполагается, что решение о переносе сроков будет принято на грядущем заседании комиссии, которое пройдет 27 декабря.