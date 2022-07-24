Петербуржец пришел в полицию с двумя артиллерийскими снарядами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга пришел в отдел полиции № 30 Василеостровского района с двумя артиллерийскими снарядами. По его словам, боеприпасы он нашел в лесу. Опасаясь взрыва, сотрудники отдела вызвали наряд вневедомственной охраны и взрывотехников, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии.

Территория у отдела полиции была оцеплена, работники МВД и мужчина, принесший снаряды, — эвакуированы. Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» при осмотре боеприпасов установили, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны. После изучения снаряды вывезли на полигон для уничтожения.

ФСБ в декабре 2021 года провела в ряде российских регионов спецоперацию, в ходе которой были задержаны 85 подпольных оружейников. У них изъяли более 350 единиц различного оружия от пистолетов до пулеметов, также большое количество боеприпасов, в том числе артиллерийских.

В июне 2022 года был проведен аналогичный рейд в 38 регионах. Силовики нашли у подпольных оружейников около 400 единиц оружия, боеприпасы и почти 30 кг взрывчатки.