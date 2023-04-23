Житель Артемовска раскрыл схему ВСУ по грабежу мирных людей РИА Новости: ВСУ имитировали бои, чтобы грабить опустевшие дома в Артемовске

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные разработали и активно применяют схему грабежа имущества мирных жителей в зоне действия СВО, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. По его словам, бойцы ВСУ имитируют перестрелки рядом с домами, чтобы вынудить хозяев к бегству и облегчить себе возможность вынести вещи из пустого жилища.

У мародеров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение «Укрпошты», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в схеме по запугиванию мирного населения используются даже танки и тяжелая техника.

Эвакуированный из Артемовска рабочий одного из предприятий Александр Муляр подтвердил агентству, что ВСУ действует так очень часто.

Как только люди поуезжали, вскрывали гаражи и дома ломами, сбивали замки. <...> После себя оставляли в квартирах шприцы от наркотических препаратов, — рассказал мужчина.

По его словам, для солдат ВСУ является нормальным «отстреляться в жилом секторе». Местные жители в начале российской спецоперации еще пытались их выгонять, но позже уже не могли, уточнил Муляр.