Женщина, жарившая яичницу на Вечном огне, объяснила свой поступок

https://static.news.ru/photo/38829ecc-9796-11eb-b974-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Женщина, решившая приготовить себе еду на Вечном огне в центре города Пушкино, задержана сотрудниками правоохранительных органов. В своих действиях она не видит ничего предосудительного — на допросе она объяснила, почему пошла на такой шаг.

Мне нужна горячая еда. <...> Знаете, привыкли питаться не в ресторанах, а общественным питанием. Так приучили: завтрак, обед и ужин, — рассказала задержанная, чьи слова приводит KP.RU.

Установлено, что правонарушение совершила жительница Красноармейска 1956 года рождения. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.