Землетрясение стало причиной отключения электричества под Иркутском

Жители города Слюдянка Иркутской области остались без электричества. Причиной стало землетрясение, произошедшее в регионе.
Об этом журналистам «Интерфакса»
По информации телеканала «360», в регионе
Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18:04 по времени UTC (21:04 мск). Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.
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