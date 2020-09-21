Землетрясение стало причиной отключения электричества под Иркутском

https://static.news.ru/photo/fc9c0956-fc46-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Жители города Слюдянка Иркутской области остались без электричества. Причиной стало землетрясение, произошедшее в регионе.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказали очевидцы.

По информации телеканала «360», в регионе введён режим повышенной готовности, а экстренные службы собирают информацию о последствиях. При этом коммунальные и стратегические службы Иркутска работают в нормальном режиме.

Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал. Подземные толчки были зафиксированы в 18:04 по времени UTC (21:04 мск). Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине 2 км.