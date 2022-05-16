Здание администрации Евпатории облили краской цветов флага Украины

Фото vk.com/incident_crimea

Здание муниципалитета курортного городка Евпатории облили синей и жёлтой краской, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в данный момент сотрудники полиции ищут вандала по всему городу, пишет РИА Новости. Крючков уточнил, что представители коммунальных служб уже отмыли здание фасада от краски.

Камеры зафиксировали ночью человека в маске, который это совершил. Полиция занимается его розыском. Коммунальные службы уже привели фасад здания в порядок, — заявил Крючков.

Ранее в Литве вандалы осквернили памятник солдатам — участникам Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище в городе Бубяй, сообщили в ТАСС. В агентстве уточнили, что злоумышленники нарисовали фашистские символы на историческом памятнике.

До этого СКР возбудил три уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Литве. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.