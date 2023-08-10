«Зависят от угроз»: названы сроки восстановления Чонгарского моста Экс-министр транспорта Крыма Цуркин: Чонгарский мост восстановят через 7-10 дней

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Сроки восстановления Чонгарского моста зависят от возможных угроз, написал в Telegram-канале председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. По приблизительным расчетам, ремонтные работы займут от семи до десяти дней, уточнил он.

Сегодня ремонт идет в штатном режиме, требуется замена части пролетных строений (бетонные балки). Ориентировочные сроки восстановления 7-10 дней. Сроки восстановления зависят от возможных угроз - ракетной опасности. На это время работы прекращаются, — объяснил Цуркин.

Безопасность людей является приоритетной задачей, добавил он. Сотрудники дорожных служб работают на максимуме, делают все возможное для скорейшего возвращения моста в строй. Также Цуркин напомнил россиянам, что контрольно-пропускной пункт Джанкой — Чонгар в настоящий момент закрыт.

Об обстреле Чонгарского моста со стороны Вооруженных сил Украины сообщалось 6 августа. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, было повреждено дорожное полотно. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Аксенов добавил, что в настоящий момент проезд транспорта осуществляется через пропускные пункты «Армянск» и «Красноперекопск».