Задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил о задержании подозреваемых в убийстве двух аниматоров. Трагедия произошла в конце апреля под Краснодаром. По данным канала, задержанные дают показания, а также они указали место, где находятся тела пропавших.

Сообщается, что тело убитой девушки уже обнаружено.

Также следователям предстоит выяснить, являлось ли убийство запланированным и выбирали ли жертв заранее или преступление произошло в результате конфликта.

Об исчезновении двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко — стало известно 30 апреля. Пара пропала вечером 28 апреля. Аниматоры возвращались домой с мероприятия. Когда они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur, автомобиль попал в яму, в результате чего оказалось повреждено колесо. По имеющимся данным, несколько мужчин предложили аниматорам помощь. Чубко поехал с ними в Березанскую за запаской. После этого аниматоры на связь не выходили.

Позднее сгоревший автомобиль Чубко был обнаружен в лесу. Также следствию удалось установить, что с банковских карт пропавших было снято около 190 тысяч рублей. При этом записи видеокамер свидетельствуют, что снятием денег занимались не сами владельцы карт.

Также сообщалось, что по подозрению в причастности к исчезновению аниматоров был задержан ранее судимый главарь банды. По некоторым данным, он мог быть в числе нескольких мужчин, которые вызвались помочь застрявшим в дороге аниматорам.