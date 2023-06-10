Задержан директор цирка, в котором обрушилась трибуна В Ленобласти СК задержал директора цирка-шапито, где обрушилась трибуна

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

После обрушения трибуны в передвижном цирке в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в региональном следственном управление. Директор цирка был арестован.

Следственным отделом по городу Всеволожск... по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет. Директор цирка был задержан, и в настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия.

По информации Следственного комитета Ленобласти, во время происшествия на представлении цирка «Малибу» присутствовало около 150 зрителей. Среди пострадавших были двое детей, родившихся в 2015 и 2017 годах.

Обрушение трибуны произошло 10 июня примерно в полседьмого вечера. Первоначально сообщалась, что пострадал только один человек — девочка 2017 года рождения, врачи диагностировали у нее перелом ноги.