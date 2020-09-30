За сутки в Москве коронавирус выявили у 2424 человек

https://static.news.ru/photo/0a8f33ee-03c2-11eb-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

По состоянию на 1 октября, коронавирус выявили у 295 025 жителей Москвы (+ 2 424 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число выздоровевших от этого заболевания в Москве составило 249 861 человек (+1 211 за сутки), умерли от инфекции 5 254 человека (+24 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразился 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина. В течение прошедших 24 часов в России от COVID-19 умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 20 891 россиянин.