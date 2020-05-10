Югра получила партию защитных средств от коронавируса из Китая

https://static.news.ru/photo/cbeb143c-92f1-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Первая партия с грузом средств индивидуальной защиты для работающих с коронавирусными больными медиков поступила в Ханты-Мансийский автономный округ из КНР.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Груз весом более 10 тонн доставили в аэропорт Сургута. По плану, средства защиты далее будут прибывать из Китая в Югру каждые четыре дня. Этих поставок должно хватить медицинским учреждениям ХМАО на два месяца.

В Ханты-Мансийском автономном округе за всё время пандемии было выявлено 693 случая COVID-19, 4 человека скончались от инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал о вспышке коронавируса в больнице в Когалыме, из-за которой пришлось расформировать терапевтическое отделение.