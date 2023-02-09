«Я подумал, что война началась»: очевидцы о взрыве дома в Новосибирске Сибирский мегаполис оказался в числе десятков других городов, где этой зимой бытовой газ разрушал здания и помещения

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press

Взрыв газа в Новосибирске случился 9 февраля в одной из пятиэтажек по улице Линейной. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. Из дома эвакуированы 50 жителей. Жертвами ЧП стали шесть человек, пострадали 11. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Только за последнюю неделю это уже второй случай — два дня назад «хлопок» голубого золота, смешавшегося с воздухом, уничтожил подъезд похожей панельной хрущёвки в городе Ефремове Тульской области. NEWS.ru пообщался с очевидцами на месте новосибирской трагедии и подсчитал, сколько подобных инцидентов происходило этой зимой.

Разорвало на две части

На часах 17:00 по местному времени. За пару кварталов до места происшествия чувствуется запах гари. Везде дежурит полиция. Дом оцеплен. Огня уже нет, но уничтоженные газом два подъезда продолжают тлеть. Сейчас идёт разбор завалов. Столб дыма периодически поднимается в воздух с новой силой.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Взрывом здание разорвало на две части. Правая пострадала меньше левой. В окнах сохранились стекла, цветы на подоконниках и занавески на месте. В левой же нет ни одного целого стеклопакета и копоть на стенах.

У пострадавшего дома работает скорая помощь, представители МЧС, служба газа, пожарные машины. Территория оцеплена. Жители выселены в гостиницы.

Около 08:00 жительницу соседнего дома пенсионерку Надежду Москвину оглушило сильным звуком. Вначале женщина подумала, что взрыв произошел в её доме. Она выбежала на улицу и увидела, как горит соседняя пятиэтажка.

Слышу крик пронзительный, мужской. Так кричал какой-то мужчина, ужас! Потом резкий звон стёкол. Потом вижу: жильцы бегут, тянут за собой ревущих детей. Все подхватили какую-то одежду, видимо, первую попавшуюся. Бежали в 85-ю школу напротив, там укрыться, — сообщила она NEWS.ru.

Надежда Москвина — хозяйка крупного боксёра по кличке Сэм. По её словам, пёс первый почувствовал неладное. За пять минут до взрыва начал бегать по квартире с испуганным видом. Когда увидел пламя — испугался и забился в угол.

В восемь утра я подумал, что война началась. Вылетела балконная дверь и форточки. Жуткий грохот и пламя, — сообщил NEWS.ru местный житель Денис Чалыш.

По его словам, вечером накануне взрыва поквартирный обход делала сотрудница газовой службы. Девушка была в форме и предъявляла соответствующее удостоверение. Она посетила дом, который утром взорвался, и несколько соседних.

Она проверяла газовые краны на срок годности: смотрела, какие установлены, какой срок службы. А на той неделе тоже ходили по квартирам, проверяли на утечку газа. Вот мне просто интересно — как это связано? Ходили проверяли — и взрыв случился! — сообщил мужчина.

В одном из разрушенных подъездов живёт друг Дениса. Его по счастливой случайности не было дома в момент взрыва. Половины его квартиры больше нет — разрушены санузел и коридор. Мужчина благодарит судьбу за счастливую случайность. Сейчас главное — забрать документы из разрушенного жилища.

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Дом на улице Линейной, 39, был построен в середине 1960-х. Капремонт здания должны были начать в 2025 году — с фасадов, подвала и электропроводки. А ремонт системы газоснабжения запланирован на 2031-й.

23 «хлопка» зимы

С начала зимы 2022–2023 годов взрывы бытового газа в разных регионах РФ происходили более 20 раз. Наиболее масштабные по степени разрушения и числу жертв — в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, Ефремове Тульской области и Новосибирске. В общей сложности погибли не менее 30 человек. Это не считая масштабной трагедии с разрушением дома на Сахалине 19 ноября 2022 года, жертвами которой стали девять местных жителей.

3 декабря — первый официально «зимний» инцидент в городе Камызяке Астраханской области. Там, по данным МЧС, в пятиэтажном жилом доме произошла «утечка газа». Из-за этого спасатели эвакуировали 114 человек. Один был госпитализирован, но точные причины не назывались.

4 декабря — взрыв уничтожил подъезд пятиэтажки в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли 10 человек. Причиной трагедии стал монтаж горелки к газовому баллону — дом газифицирован не был, хотя и находился в богатейшем по этому природному ресурсу регионе. Власти приняли решение не восстанавливать здание.

5 декабря — Ярославль. После взрыва в квартире жилого дома погиб 40-летний мужчина. Инцидент произошёл из-за «самовольной эксплуатации газового оборудования».

5 декабря — взрыв газа в пятиэтажке в городе Заволжье Нижегородской области. Жильцов в пострадавших квартирах на момент инцидента не было — взрослые находились на работе, дети — в школе.

5 декабря — «разгерметизация газового баллона» в трехэтажном жилом доме города Кантемировска Воронежской области. Из-за последующего взрыва пострадал один человек.

6 декабря — взорвался газ в квартире пятиэтажного дома в Азове Ростовской области. Одного человека госпитализировали с термическими ожогами.

7 декабря — четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали при взрыве газа в Назрани. Инцидент произошёл в торговом центре.

9 декабря — взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме в Рязани. Пострадали два человека. Причинами назывались детонация газовоздушной смеси и использование самогонного аппарата.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости Сотрудники МЧС РФ и противопожарной службы на месте обрушения в результате взрыва бытового газа двухэтажного дома на улице Пушкина в Рязани

10 декабря — в гаражном кооперативе Новосибирска из-за разгерметизации газового баллона произошёл мощный взрыв. По данным МЧС, он повредил 10 гаражей и четыре легковых автомобиля. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

13 декабря — взрыв газа произошёл в жилом трёхэтажном доме в Элисте. Пострадала местная жительница.

13 декабря — в результате «хлопка» газовоздушной смеси в здании магазина в Дербенте, Дагестан, пострадала местная жительница. Газ сдетонировал, когда посетительница включила свет в уборной.

20 декабря — газ взорвался в одном из коттеджей города Мензелинска Республики Татарстан. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. Судя по обнародованным видеокадрам, двухэтажный дом охватило пламя, после чего крышу подбросило в воздух, а здание было полностью уничтожено. Его хозяин получил ожоги 40% тела и оказался в реанимации.

24 декабря — из-за взрыва газа обрушился частный дом в посёлке Иловля Волгоградской области. Под завалами погибла 15-летняя девочка.

8 января — взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме города Хасавюрт Республики Дагестан. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, по данным РИА «Дагестан», это беременная женщина и трехлетний ребёнок.

10 января — в многоквартирном доме в окрестностях Коломны Московской области взорвался бытовой газ. Инцидент произошёл на первом этаже, у жителей дома выбило стёкла и входные двери, пострадал один человек.

13 января — газ взорвался в квартире на первом этаже пятиэтажного дома во Владикавказе. Ударной волной выбило входную дверь и окно, но обошлось без пострадавших.

14 января — из-за пожара в многоквартирном доме в городе Ржеве Тверской области произошёл «хлопок» газа. В результате погиб 67-летний мужчина.

19 января — взрыв газа случился в строящемся частном доме в Миассе Челябинской области. По данным МЧС, инцидент произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов — тепловой пушки. В результате с ожогами госпитализировали трёх рабочих, один в итоге скончался.

20 января — взрыв прогремел в расселённом деревянном доме в Лукоянове Нижегородской области. По данным следствия, работавший в этом доме ломбард отапливался при помощи газового оборудования. Из-за ЧП пострадали два человека, один из них был госпитализирован.

21 января — два человека погибли в результате взрыва газа и последовавшего за этим пожара в частном доме в городском округе Домодедово Московской области.

30 января — в Краснодаре у жилого дома обрушился балкон, никто не пострадал. Инцидент случился во время приготовления пищи: из-за отключения электричества жители использовали газовый баллон, который взорвался.

7 февраля — взрыв газа уничтожил подъезд пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области, погибли восемь человек.

Фото: Дмитрий Агафонов/РИА Новости Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремове Тульской области

Трагедии со взрывом бытового газа в многоквартирных домах российских городов происходят с пугающей регулярностью. Заслуженный архитектор РФ Андрей Анисимов в беседе с NEWS.ru объяснял, что это связано с самовольными «реконструкциями» и с изношенностью сетей. Истоки и причины этой трагической закономерности объясняли также депутат Госдумы Галина Хованская и председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.