Выброшенные штормом дельфины в Сочи попали на видео

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В Сочи штормом на берег выбросило двух дельфинов, передает Telegram-канал «Подъем». На видео попало то, как сотрудники и посетители пляжа «Чайка» в Адлере пытаются вытолкнуть животных обратно в море. Людям с трудом удалось вернуть дельфинов в привычную среду обитания.

Департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города запретил до 11 июля купаться в море из-за рисков смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.