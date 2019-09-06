https://static.news.ru/photo/0cbc73c2-d21b-11e9-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Южно-Сахалинск Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Все избирательные участки закрылись в Сахалинской области, в регионе начался подсчёт голосов. По последним данным, явка избирателей составила 33,49%.

В 20:00 по местному времени закрылись 310 постоянных избирательных участков, шесть временных (больницы, СИЗО) и 140 — на судах, находящихся в море, — сообщили «Интерфаксу» в облизбиркоме.

На кресло главы региона здесь претендуют пять кандидатов: первый секретарь сахалинского отделения «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Флеер (ЛДПР), кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Дмитрий Кочергин и самовыдвиженец — врио губернатора Валерий Лимаренко.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Он признался, что не знает лично этого кандидата, но надеется, что это «порядочный» человек, и выразил убеждённость, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.