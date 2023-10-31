Третий за день беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью Минобороны: над Брянской областью пресечена третья за день попытка атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале. По данным ведомства, это произошло примерно в 16:00 мск.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в тексте.

Это уже третья неудавшаяся украинская атака на Белгородскую область за день. Несколько часов назад Минобороны России сообщило, что система ПВО перехватила украинский беспилотник в регионе примерно в 13:00 мск. До этого в ведомстве заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией области.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 31 октября танк Вооруженных сил Украины обстрелял Брянскую область. Удары были нанесены по селу Случовск, расположенному примерно в километре от границы с Украиной. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибра 125 мм. По информации канала, мирные жители не пострадали, разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.