ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне, — говорится в сообщении.

4 октября украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области. В район моста попали три ракеты, еще три ракеты были сбиты ПВО.

Украинские военные обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.