10 февраля 2026 в 07:00

ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро

Оператор беспилотника ВС РФ Гид уничтожил «Козак» с дроном и НРТК ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Бронемашина «Козак» с тяжелым дроном «Баба-яга» и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда «Кайра» с позывным Гид. По его словам, это произошло посредством FPV-дронов на подъезде к Белицкому в ДНР.

Я начал подлетать к «Козаку». Внутрь они оставили открытую заднюю дверь, и там еще «Баба-яга». Всего за два вылета я уничтожил «Козак» и «Бабу-ягу», которая находилась внутри этой ББМ, — рассказал он.

Военный уточнил, что НРТК предназначался для беспилотного минирования местности перед наступающими российскими войсками. Он был заряжен, после удара комплекс взорвался, отметил он.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российская армия за сутки ликвидировала три пусковые установки РСЗО HIMARS украинских войск. Также артиллерия уничтожила три установки зенитно-ракетного комплекса С-300. ПВО перехватила четыре управляемые авиабомбы и пять ракет HIMARS. Кроме того, были сбиты 202 беспилотника, которые пытались атаковать позиции российской армии.

До этого сообщалось о ликвидации двух эшелонов с живой силой и военной техникой ВСУ в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Украина
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
